TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde, Şemseddin Sivasi'nin hayatının anlatıldığı "Lal" oyununun galasına katıldı.

16'ıncı yüzyılda yaşayan Şemseddin Sivasi’nin hayatı önce roman oldu. 8 aylık yoğun bir çalışmanın ardından da "Lâl" adlı eserle tiyatro sahnesine taşındı.

Yönetmen Hakan Güneri, "Şemseddin Sivasi'yi oynamak, sahneye koymak tabi uzun bir süreç. Çok fazla çalışmamız gerekti, çalıştık da. Tabi sonucunu izleyiciyle buluşmadan biz bilemiyoruz" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki görkemli galaya, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. İlk kez sahnelenen oyunu izleyenler arasında Meclis Başkanı Mustafa Şentop da vardı.

Şentop burada yaptığı konuşmada, "Tarihi şahsiyetlerin medeniyetimize ışık veren mesajlarını ancak evrensel sanatın diliyle çok daha geniş kitlelere ulaştırabilmemiz mümkün olacaktır. Bugün medeniyetimizin her bir zerresine katkıda bulunan sanatın bütünleştirici ve değerli diliyle bizlere bedii ve ebedi ufuklar açan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasını yaptı.