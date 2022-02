1946 yılında hizmet vermeye başlayan Birleşmiş Milletler radyosunun kuruluş tarihi olan 13 Şubat, "Dünya Radyo Günü" olarak kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Dünya Radyo Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın ve radyo emekçisi kardeşlerimin 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü tebrik ediyorum."