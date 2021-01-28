Türkiye’de kısıtlamaların da etkisi ile vaka sayılarında Kasım ayından bu yana yüzde 80 düşüş sağlandı.

Günlük vaka sayıları günlük 5 binlere kadar geriledi. Son bir kaç günde ise vaka sayıları yeniden yükselerek 7 binin üstünde seyretmeye başladı.

Tedbirler devam ettiği halde vaka sayılarındaki artışa ilişkin iki görüş öne çıkıyor. Birincisi, kapalı ortamlarda havada asılı kalan virüsler.

"Virüs havada asılı kalarak bulaşabiliyor"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, virüsün kapalı ortamlarda havada asılı kalmasıyla insanlara bulaşabileceği görüşünde.

Kış şartlarının sertleşmesi, kapalı ortamların havalandırılmasını zorlaştırsa da, bunun sık sık yapılması ihmal edilmemeli.

Aile arasında bile olsa çok sayıda kişinin kapalı ortamlarda bir araya gelmemesi de şart.

"Mutasyon vaka sayılarını etkileyebilir"

Mutasyona uğrayan koronavirüsün Türkiye'de de vaka sayılarını etkileyebileceği görüşü uzmanlar tarafından öne sürüldü.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, mutasyona uğrayan virüsün az da olsa Türkiye'deki vaka sayılarını etkilediği görüşünde. Büke, "Dolayısıyla Türkiye'de de artabilir, görülebilir" dedi.

Tedbirlere uyumun daha da önem kazandığını vurgulandı.