Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, maske kullanımının salgınla mücadele noktasında çok önemli olduğunun altını çizdi.

"Karbondioksit birikmesine neden olacak bir etki yaratmıyor"

Özlü, maskenin insanların soluk almasını bir nebze zorlaştırdığını ancak kandaki oksijen oranını düşürmediğini açıkladı:

"Maske ile ilgili bu söylentiler gerçekliğe dayanmıyor. Evet, maske insanlarda bir miktar soluk almakta zorluklara neden olabiliyor. Ama bu hiçbir zaman karbondioksit birikmesine ve oksijenin ciddi şekilde düşmesine neden olacak bir etki yaratmıyor. Maske takarken bir sıkıntı hissediyor olmanız, sizin kanınızda oksijenin düştüğü ya da karbondioksitin yükseldiği anlamına gelmiyor."

Prof. Dr. Özlü, dünya üzerinde maske kullanan insanların oksijen ve karbondioksit ölçümlerinin yapıldığı testlerde herhangi bir zararlı etkinin gözlemlenmediğini de vurguladı.