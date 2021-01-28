AÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, 2005 yılından bu yana doğal bileşikler ve bitkilerin özündeki maddelerle ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

15 yıldır nar ve nar bileşenleriyle ilgili çalıştığını aktaran Prof. Dr. Usta, "Tansiyon üzerindeki etkileri üzerine bazı depresyon ve benzeri hastalıklar üzerine etkilerini araştırıyorum. Nar suyu ve nar meyvesinin tüm bileşenleri, kabuğu, nar yağı içerisindeki o moleküllerin herhangi bir olumlu etkisinin olup olmadığını araştırıyorum. Asla ilaç olarak düşünmüyoruz. Sadece ‘fonksiyonel olarak vücudumuza yardımcı olabilir mi’ bunu araştırıyorum. Kalp damarlarında çalışmalar yapıp, insan damarlarında gevşetici etkisini buldum. Bunun mekanizmalarını da ortaya koydum" dedi.

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“Normal dozlarda kullanılmalı”

Nar ve nar meyvesi içerisindeki moleküllerin ilgilendiği bir alan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Usta, narın içinde vücuda faydalı olan molekülerin olduğunu ancak ‘ilaç’ niyetine tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Usta, "Narı ve nar suyunu gıda olarak sık tükettiğimizde bize yarar sağlayabilecek, tansiyonumuzu düzenlememizde yardımcı olacak. Vücudumuza, psikolojimize ya da bağışıklık sistemimize yardımcı olacak moleküller içermektedir. Mümkün olduğunca normal dozlarda kullanılmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

