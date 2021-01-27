Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'de aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüse karşı başlatılan aşı uygulamasının 13. gününde aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu aştı.
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre, aşı yapılan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Sağlık Bakanlığı
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