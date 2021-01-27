Bayramov'dan Çavuşoğlu'na gemicinin cenazesinin nakli için teşekkür
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Azerbaycanlı gemicinin cenazesinin Bakü'ye nakli için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bayramov, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemicinin cenazesinin Bakü'ye nakli konusunda Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.
Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Mozart gemisi haydutların saldırısına uğramıştı
Liberya bayraklı "Mozart" gemisi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov öldürülmüştü.
THY'nin İstanbul-Bakü seferini yapan TK0332 sayılı tarifeli uçağıyla teslim edilen cenazeyi, Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan Başsavcılığı yetkilileri ve İsmailov'un ailesi karşılamıştı.