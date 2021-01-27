AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Holokost'u Anma Günü dolayısıyla Yahudilere ve insanlığa karşı işlenen tüm soykırımları kınadı. Soykırım kurbanlarını saygıyla andıklarını söyledi.

"Kötülüğün sıradanlaştığı" ve insanlık düşmanlarının hunharlaştığı zamanları temsil eden Holokost'un bugüne ve yarına dair önemli mesajlar içerdiğini vurgulayan Çelik, şunları anlattı:

"Türkiye ölümden kaçan Yahudilere kucak açan ve her türlü soykırım karşısında insanlık onurunun yanında yer alan bir tarihe sahiptir. Bugün Akdeniz, tüm insanlığın gözü önünde mülteci mezarlığına dönmüş durumdadır; yaşam umuduyla Avrupa yolunu tutan çocuk ve kadınların karanlık sulara gömüldüğünü görüyoruz. Bu mazlumların botlarını batırarak öldürmeye çalışanlar insanlığın yeni düşmanlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti insanlığın umududur. Tüm mazlumların sığınağıdır. Türkiye dün ölümden kaçan Yahudilere ev sahipliği yaptı, bugün ölümden kaçan mazlumların yegane sığınağı olmaya devam ediyor."