Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 13:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan 'milletvekillerine aşı' haberlerine yalanlama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, pazartesi gününden itibaren milletvekillerine koronavirüs aşısı yapılacağına dair haberlerin asılsız olduğunu söyledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından, milletvekillerine aşı yapılacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamada yaptı.
Şentop, açıklamasında şunları kaydetti;
"TBMM’nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı'na dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur."
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Mustafa Şentop TBMM
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