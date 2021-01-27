HDP aracılığıyla kandırılarak çocukları dağa götürülen ve partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileler evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için tüm siyasi partilerden destek beklediklerin açıkladı.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden biri olan Aydan Arslan 6 yıl önce dağa götürülen kızı Aysun'a kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu ve evlat nöbetlerine siyasilerden destek beklediğini söyledi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bizi ziyaret etmedi. Gelsinler, bizi ziyaret etsinler, derdimizi paylaşsınlar. Kılıçdaroğlu, Akşener ve diğer partiler de gelsin, evlatlarımızı beraber isteyelim. Sesimizi duysunlar. Onlar da anne ve baba. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz."