Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

Terörle mücadele gündemin ilk sırasında. PKK'nın Irak'taki varlığı ve buna karşı atılacak adımlar görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bağdat ve Erbil yönetimiyle görüşmelerine ilişkin kurul üyelerine bilgi verecek. Sincar'daki terör varlığını sona erdirmek için atılacak ortak adımlar ele alınacak.

Karabağ'da ateşkesin korunması için Rusya ile kurulan mekanizmanın yanısıra, Suriye ve Libya'daki son durum da kurulunun gündeminde olacak.

Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri

Yunanistan ile başlatılan istikşafi görüşmeler ve askeri heyetlerin toplantıları da değerlendirilecek. Bir yandan yürütülecek diyalog süreci diğer taraftan Yunanistan'ın bölgedeki askeri hareketliliği karşısında Türkiye'nin takınacağı tavır masaya yatırılacak.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri

Türkiye-Avrupa ikili ilişkilerde başlatılan süreç değerlendirilecek. Müttefiklik ilişkisi üzerinden atılabilecek ortak adımlar için bir yol haritası üzerinde durulacak.