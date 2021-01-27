Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan 'militan' sözüne tepki
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birileri sabahtan akşama kadar konuşuyor. HDP binasındaki terör manzaralarından bahsettiler mi? Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”nda konuştu. Bakan Süleyman Soylu şunları söyledi:
"Birileri sabahtan akşama kadar konuşuyor. HDP binasındaki terör manzaralarından bahsettiler mi? Benim valime kaymakamıma yargıcıma militan diyenler bir tek cümle bahset Allah aşkına Allah rızası için. Bu kadar mı koptunuz Türkiye’den? En ufak yanlış yapsak bir polisimizi bir cümleyi vatandaşa belki yorgunluğundan söylemiş olsa sosyal medyada döndürülüp eleştiri ortaya koyuluyor Esenyurt HDP binasında Diyarbakır HDP binasındaki manzaraya en ufak ses çıkarmıyorlar."
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Terörle Mücadele
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