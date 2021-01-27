İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”nda konuştu. Bakan Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Birileri sabahtan akşama kadar konuşuyor. HDP binasındaki terör manzaralarından bahsettiler mi? Benim valime kaymakamıma yargıcıma militan diyenler bir tek cümle bahset Allah aşkına Allah rızası için. Bu kadar mı koptunuz Türkiye’den? En ufak yanlış yapsak bir polisimizi bir cümleyi vatandaşa belki yorgunluğundan söylemiş olsa sosyal medyada döndürülüp eleştiri ortaya koyuluyor Esenyurt HDP binasında Diyarbakır HDP binasındaki manzaraya en ufak ses çıkarmıyorlar."