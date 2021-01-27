"Mozart" gemisindeki Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Bakü'ye gönderildi
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, THY'nin İstanbul-Bakü seferini yapan uçakla Azerbaycan'a gönderildi.
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, Gabon'un başkenti Librevil'den sabaha karşı THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilmişti.
Cenaze, işlemlerin ardından saat 07.30'da THY'nin İstanbul-Bakü seferini yapan TK0332 sayılı tarifeli uçağa konularak toprağa verilmek üzere memleketi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderildi.
"Mozart" isimli gemi haydutların saldırısına uğramıştı
Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu bir kişi öldürülmüştü. Gemi, üç personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.
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