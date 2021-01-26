Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclisteki makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Çelebi ile Aksoy'un imzasıyla, parti yönetimiyle ilgili eleştirilerin yer aldığı bir mektup yayınlanmıştı.

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Özgür Özel, milletvekilleri ile görüştü

CHP içinde yaşanan "Muharrem İnce" hareketliliği ilk olarak mektup tartışması ile gün yüzüne çıkmıştı.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki mektubu gönderdi.

CHP'de parti politikalarını eleştiren her iki milletvekili için grup başkanvekilleri devreye girdi.

Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı ileri sürülen milletvekilleri ile görüştü.