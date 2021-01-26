Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın son üç gün içerisinde ikinci kez füze saldırılarına hedef olduğu öğrenilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlaşılan söz konusu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kardeş Suudi Arabistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.