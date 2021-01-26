Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 20:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığından Riyad’daki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yapılan füze saldırılarını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın son üç gün içerisinde ikinci kez füze saldırılarına hedef olduğu öğrenilmiştir” denildi.
Açıklamada, “Sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlaşılan söz konusu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kardeş Suudi Arabistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.
Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’ı Hedef Alan Füze Saldırıları Hk. https://t.co/73pM6I3qzT pic.twitter.com/tI1wsbw8BS— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 26, 2021
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan
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