Meclis Genel Kurulu çalışmalarına kaldığı yerden yeniden başladı.

HDP’nin evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerine para verildiği iddiası Genel Kurul'da tartışmaya neden oldu.

İddiaya tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok alçak bir iftira oradaki annelere atılıyor. Niye? Çocuklarını istedikleri için onlara bu iftira atılıyor." dedi.

"Bunun altında kalırsınız"

Muş, "O anneler bizim il başkanlığımızın önünde değil, İyi Parti'nin değil, dikkat edin Türkiye'de seksenden fazla siyasi parti var onların önünde değil, sizin il başkanlığınız önünde duruyorsa ve çocuklarının nasıl götürüldüğünü düşünüyorsa bunun altında kalırsınız." diye konuştu.

HDP'lilere bir tepki de AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'tan geldi.

Eronat, "Ne dedi biliyor musunuz bir baba? Bu parti Kandil'in askerlik şubesi gibi çalışmış. Çocuklarımızı burada kaybettik ve buradan istiyoruz dediler." ifadelerini kullandı.

Verilen aranın ardından Genel Kurul çalışmalarına kaldığı yerden devam edildi.