Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partinin hazırlıkları sürerken, CHP'de mektup tartışmasını istifa haberi izledi.

Antalya'nın İbradı İlçesi Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru CHP'den istifa etti.

Serkan Küçükkuru, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun etkin muhalefet yapmak yerine kısır bir döngüde siyaset yaptı gerekçesi ile partisinden ayrıldı.

Küçükkuru, daha etkin siyaset yapmak için Muharrem İnce'nin başlattığı harekette mücadele edeceğini duyurdu.

Özgür Özel, milletvekilleri ile görüştü

CHP içinde yaşanan "Muharrem İnce" hareketliliği ilk olarak mektup tartışması ile gün yüzüne çıkmıştı.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki mektubu gönderdi.

CHP'de parti politikalarını eleştiren her iki milletvekili için grup başkanvekilleri devreye girdi.

Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı ileri sürülen milletvekilleri ile görüştü.

İki tepkili vekilin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroglu ile de görüşmesi bekleniyor.