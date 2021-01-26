Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazım Karabekir Paşa'nın 73. ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, İstiklal Harbi'nin kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa'nın, çocuklara karşı muazzam bir muhabbet besleyen, ailesiz kalmış yavrulara kol kanat geren, çok şefkatli bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Karabekir'in, Anadolu'da 6 bin çocuğu himaye ettiğini, onların her türlü masrafını üstlendiğini anlatan Erdoğan, "Karabekir Paşa 'yetimlerin babası'ydı." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu portre de Karabekir Paşa'nın Trabzon'da himayesine alıp her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yetimlerin ona bir hediyesi. Portrenin altında yazan not, ecdadımızın ne denli müşfik, ne denli yüce gönüllü olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor:

Yetimlerin Babası Kahraman Kazım Karabekir Paşa Hazretleri... Trabzon Ermeni Yetimleri Tarafından... Rumi 9 Eylül 1338 (1922)"