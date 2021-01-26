Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov’la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi yaptı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ve Bayramov'un, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından, hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu çalışanın cenazesinin ülkesine getirilmesine yönelik koordineli çalışmaların yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Azerbaycan uyruklu çalışanın cenazesi, bu akşam uçakla Gabon'dan İstanbul'a getirilecek, sabah saatlerinde ise Azerbaycan'a gönderilecek.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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