CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında yurt dışından aşı getirtilmesini eleştirdi:

"Eskiden biz aşı üretirdik. Hıfzıssıhha Enstitüsü vardı. Bu aşı üretirdi. Hıfzıssıhha enstitüsünü kapattılar, Türkiye Sağlık Enstitüleri diye bir enstitü kurdular. Bunların kendi internet sitelerinde de bir açıklama var. Şöyle diyor: ‘Aşı üretim sorunun çözümü için Türkiye'de yeni teknoloji uygun bir aşı ve serum üretim tesisi kurulmasıyla mümkün iken. Bu yatırım yapılmayıp yerine kısa dönem için daha az maliyetli görünen aşı ithalinin benimsenmesi Türkiye'yi aşı üreten ve ihraç eden ülke konumunda aşı ihtiyacını dış ülkelerden karşılayan bir ülke konumuna getirmiştir’ diyor. Değerli arkadaşlar dışarıdan aşı alıyoruz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/LvYPgVuL1I — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 26, 2021

"AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu?"

Siyasette eleştirinin, gayet doğal olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Biz bir şey yaparız. Rakiplerimiz bizi beğenmez, bizi eleştirirler. Eleştirinin de kendine göre bir özelliği vardır. Olur ya bir hatamız vardır, eleştiriden ders çıkarmak gibi bir ayrıcalığımız da var bizim CHP olarak. Bir eleştiri gelir, açar bakarız. Hatamız varsa düzeltmeye özen gösteririz. Aynı hatayı tekrarlamamak için çalışır, çaba harcarız." dedi.

Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verenlere seslendi:

"Ellerini vicdanlarına koysunlar. Burada onlarla samimi bir konuşma yapmak istiyorum. Oy verdiniz, 19 yıldır tek başına iktidar oldular. Hiçbir zaman bir vatandaşıma dönüp de 'Neden AK Parti'ye oy verdin?' diye özel bir yargılama yapmadım. Herkesin tercihi başımızın üstünedir ama şu soruyu sorma zamanı geldi. İnsafsız şekilde eleştiriliyor, bir sürü iftiralar atılıyor. Şu soruyu AK Parti'ye oy veren her vatandaşımın hatta il, ilçe ve belde başkanlarının da sormasını isterim; AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Sen ne yapmak istedin de biz engel olduk? Bir kanun, kararname, genelge çıkaracaktı da biz mi engel olduk? Bir vali tayin edilecekti de biz mi engel olduk? Biz neye engel olduk? Neden en insafsız şekilde, hakaret boyutuna varan şekilde eleştiriliyoruz?

Bizi niye eleştiriyorsunuz? Haklı bir gerekçe ortaya koyun. Efendim 'Tarihte bilmem ne oldu?' Tarihte olmuşsa olmuş, sen geleceğe bak. Geleceği inşa edeceksin. Vatandaş sana görevi geleceği, huzurlu bir ülkeyi inşa et diye verdi. 19 yıldır yönetiyorsun. 19 yıldır tek hedef var, CHP. Bir şey yaptık yalnız. Hatalarını, yolsuzluklarını açıkladık tek tek. Saraylarda oturdular, vatandaş çöpten yiyecek toplarken bunu eleştirdik. Bu bizim hakkımız. O vatandaşın hakkını kim savunacak? Ağzını açsa hapse atıyorsunuz zaten. Müsaade edin de hapsi biz göze alalım, biz eleştirelim sizi ve eleştiriyoruz. AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime soruyorum; CHP, 19 yıldır oy verip iktidar yaptığınız partinin yapmak istediği önemli bir şeyi ne zaman, nerede engelledi? Yok böyle bir şey."