Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dost ve müttefik ülkelere destek vermeye devam ettiği belirtildi.

Türkiye ve Tunus Özel Kuvvetleri arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla tatbikat gerçekleştirildiği ifade edildi.

İki ülke özel kuvvetleri arasında yapılan ve ilk olma özelliği taşıyan tatbikat 17-25 Ocak tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Tatbikatta meskun mahallerde muharebe, helikopterden iniş ve çeşitli atış eğitimleri icra edildi.

Türkiye ve Tunus’tan birer Özel Kuvvet timinin katıldığı tatbikat, aynı zamanda iki ülke Özel Kuvvetleri arasında yapılan ilk tatbikat olma özelliğini taşıyor. Tatbikatın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanıyor.https://t.co/nyBQTtSGBD pic.twitter.com/UzNKgVqp7e — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2021

Bakanlıktan yapılan açıklamada tatbikatın önümüzdeki yıllarda da devam etmesinin planlandığı vurgulandı.