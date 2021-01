TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (AYÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönemi açılış törenine çevrim içi katılarak, konuşma yaptı.

Türkiye'nin, Kazakistan'ın 16 Aralık'ta ilan ettiği bağımsızlığını, birkaç saat içerisinde tanıyarak, bu ülkenin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğuna işaret eden Şentop, zaman kaybetmeksizin diplomatik ilişkilerin tesis edildiğini vurguladı.

Şentop, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, 1991 yılında imza attığı tarihi kararıyla, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından kısa bir süre önce Türkistan Devlet Üniversitesi olarak temelleri atılan AYÜ'nün, kuruluşundan 30 yıl sonra öğrencileriyle buluşmanın, fevkalade memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

"Yesevilik yolu, aslında İslam'ın Türkçe yorumudur"

Meclis Başkanı Şentop, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin geçmişine bakıldığında en köklü ve uzun ömürlü iş birliği projelerinden birinin Ahmet Yesevilerin ve Abayların mirası olarak kabul edilen bilim ve eğitim alanında bir meşale gibi parlayan AYÜ olduğunu ifade etti.

AYÜ'nün, Hoca Ahmet Yesevi'nin kabrine ev sahipliği yapan, Türk dünyasının manevi merkezlerinden Türkistan'da kurulmuş olmasının çok büyük anlam taşıdığına dikkati çeken Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversite'nin, Türkistan'dan Balkanlar'a kadar bütün Müslüman Türk yurtlarını etkilemiş Ahmet Yesevi'nin adını taşıması ayrıca üzerinde durulması gereken bir husustur. Türkiye ve Kazakistan bu üniversiteyle, manevi yaşamımızı asırlarca etkileyen, kardeşliğimizin temeli olan Türk dilinde yazdığı hikmetlerle dilimizin gelişmesine ve zenginleşmesine büyük katkılar sağlayan, Türk tasavvuf geleneğinin kurucusu Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'ye ve onun manevi mirasına bir anlamda gönül borcunu ödemektedir."

Ahmet Yesevi'nin, Kur'an-ı Kerim'in anlattığı, Hz. Muhammed'in uyguladığı gerçek İslam'ı, İslam'ın tevhid ve adalet nurunu halka anlatan, bunu cihana yaymak için çalışan sembol bir isim olduğunu vurgulayan Şentop, "İslam'ın esaslarını, güzel ahlakı, tasavvufi adabı basit ve yalın dille anlatmaya gayret gösteren biriydi. Ahmet Yesevi, bu gayreti, hikmetleri ve hayatıyla Orta Asya tasavvufunun en iyi bilinen isimlerindendir" diye konuştu.

Mustafa Şentop, Ahmet Yesevi'nin, Divan-ı Hikmet'te Türkçeyi kullanmasını "Hoca Ahmed marifet bahçesine rehberdir/Hakikatleri söyler, açar gönül ilini/Miskin zayıf Hoca Ahmed, yedi ceddine rahmet/Farsçayı bilir amma güzel söyler Türkçeyi" şeklinde kendi deyişine konu ettiğini söyledi.

"Üniversitemizi her anlamda güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz"

TBMM Başkanı Şentop, AYÜ'nün 30 yıla yakın sürede eğitim alanında yürüttüğü başarılı çalışmalarla Kazakistan'ın ve Türk dünyasının başlıca üniversiteleri arasına girdiğini memnuniyetle gördüğünü dile getirdi.

Üniversitenin başarısının anahtarlarından birinin de kuruluş anlaşmasıyla güvence altına alınmış özerk ve uluslararası statüsü olduğuna dikkati çeken Şentop, bu özel statünün Kazakistan tarafının da desteğiyle güçlendirilerek sürdürülmesinin önem taşıdığını ifade etti. Mustafa Şentop, şunları söyledi:

"Üniversitemizin her mecrada daha da ileriye taşınması için Kazak kardeşlerimizle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, önümüzdeki dönemde de göstereceğiz. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye-Kazakistan kardeşliğinin ve Türk dünyasının birbiriyle yakınlaşması idealimizin bir abidesi olarak Orta Asya'nın tarihi ilim ve kültür merkezi olan Türkistan şehrinde yükselmektedir.

Türk dünyasının dört bir yanından ve hatta ötesinden gelen öğrenciler arasında eğitim yoluyla kurduğu köprülerle ortak manevi mirasımızı canlı tutarak geleceğe taşımaktadır. Bu konuya verdiğimiz önemin altını çizmek için şimdiye kadar yapılanları takdir ettiğimizi, ancak Üniversitemizin çok daha fazlasını yapma potansiyeli bulunduğunu ve bunu harekete geçirmemiz gerektiğini düşündüğümüzü tekrarlamak isterim. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üniversitemizi her anlamda güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz."

"Dünyayı sizlere bırakan aslında bizim kuşağımız"

Meclis Başkanı Şentop, öğrencilere hitap ederken, gençliğin insanın en taze, en dinç halini, en heyecanlı günlerini, zihninin en açık olduğu zaman dilimini barındıran; ömrün belki de en dinamik dönemi olarak tanımlanabilecek bahar kadar taze bir dönem olduğunu belirtti.

Gençlerin, akademik gelişimlerini gerçekleştirdiği bu dönemde sosyal ve kültürel çalışmalardan da olabildiğince istifade etmelerinin, geleceklerinde önemli bir yer tutacağına işaret eden Şentop, gençliğin bir bakıma sunduğu imkanların güzelliğini yaşarken, aynı zamanda ihtiyarlık için hazırlanan hazine olduğunu söyledi.

Şentop, gençlikte edinilen becerilerin, öğrenilen bilgiler, dinlenen hikayeler, tanışılan, kalben ve zihnen irtibat kurulan tüm insanların hayat yolunda yoldaş olduğunu dile getirerek, gençlere şöyle seslendi:

"Sizler işte bu güzel çağların bu güzel muhabbetlerin kurulduğu dönemdesiniz. Cenabıhak, her birinizin bahtını güzel, yolunu açık ve aydınlık eylesin. Kendi coğrafyamızın çocuklarının istikbali kadar, sizlerin istikbalini ve Kazakistan ile Türkiye arasında kuracağınız çeşitli alanlardaki bağları çok önemsiyoruz. Siz değerli gençlerimiz, Kazakistan ile Türkiye arasında her alanda kadim ve köklü bağlarımızı sürdürecek, yeni bağlarımızı ise inşa edecek sorumluluğu taşıyorsunuz. Kiminiz eğitim hayatının henüz başında, kiminiz ise tamamlamak üzere. İnşallah yeni başlayan kardeşlerimiz üniversitenin zenginliklerinden faydalanabilir, Türkiye'den Kazakistan'a eğitim görmeye giden kardeşlerimiz ise bizlere Kazakistan'ın ilmi, sosyal ve kültürel zenginliğini taşıyabilir, Türkiye ve Kazakistan arasında bir köprü olabilirler. Bu sorumluluk sizlerle birlikte elbette bizlerin de omuzlarındadır. İnşallah her daim üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için gayret göstereceğiz. Bizler, artık gençliğini gerilerde bırakmış insanlar olarak sizlerin iyilik yolunda her daim yanınızda olmak ve çabalarınızı, yeteneklerinizi, ilgi ve meraklarınızı desteklemek için varız. Sizlerin içinde yaşadığı şartları, içinde bulunduğu dünyayı sizlere bırakan aslında bizim kuşağımızdır."

"Öğrencilerimize davranışımız, adaletsizliğe yol açmamalı"

Mustafa Şentop, akademisyenlere de seslenerek, gençlerin ahlakından, hal ve tavırlarından şikayet etmenin, insanların kendi sorumluluklarını görmezden gelmesi olduğunu belirtti.

Şentop, "Zira genç neslin şartlarını, görgü ve kültürünü bizler oluşturuyoruz. O nedenle ben gençlerimizin yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum. Dönüp kendimize, 'Biz gençler için ne hazırladık?' diye sormak gerektiğini, genç nesli yetiştiren neslin kendisini hesaba çekmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.