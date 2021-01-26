Serkan Küçükkuru, daha etkin siyaset yapacağına inandığı Muharrem İnce'nin

başlattığı harekette mücadele edeceğini dile getirdi.

Küçükkuru, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkin muhalefet yapmak yerine kısır bir döngüde siyaset yaptığını savundu.

Kılıçdaroğlu'nun defalarca Antalya'ya geldiğini, ancak kendilerini hiç ziyaret etmediğini ifade etti.

İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru, Kılıçdaroğlu ve etrafındakilerin tabanın sesini duymadığını öne sürdü.