Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 14:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP'de ilk Muharrem İnce istifası geldi
[Fotoğraf: Arşiv]
Muharrem İnce'nin kuracağı yeni parti için CHP'li belediyelerden ilk istifa haberi geldi. Antalya'nın İbradı İlçesi Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru partisinden istifasını açıkladı.
Serkan Küçükkuru, daha etkin siyaset yapacağına inandığı Muharrem İnce'nin
başlattığı harekette mücadele edeceğini dile getirdi.
Küçükkuru, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkin muhalefet yapmak yerine kısır bir döngüde siyaset yaptığını savundu.
Kılıçdaroğlu'nun defalarca Antalya'ya geldiğini, ancak kendilerini hiç ziyaret etmediğini ifade etti.
İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru, Kılıçdaroğlu ve etrafındakilerin tabanın sesini duymadığını öne sürdü.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce
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