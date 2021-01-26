Yeni genelgede Güvenli Turizm Sertifikası ve otel ile konaklama tesislerine girişte HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Genelgeye göre konaklama tesisleri için getirilen “açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında canlı müzik, kayıt dinletilmesi gibi her türlü müzik yayınına saat 22.00’den sonra izin verilmeyecek kuralı, kayak otellerinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak.

Partiye izin yok

Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirler alınacak. Parti ve eğlence gibi etkinliklere izin verilmeyecek.



Telesiyej için bekleme noktası

Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenecek.

Emanet dolaplarına kişisel ayar

Emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, konakladığı sürece aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımı sağlanacak.



Her misafirin kiralama süresi sona erdikten sonra yeni misafirin kullanımı için emanet dolapları, kayak takımları, baton, kayak ayakkabıları, board ve ayakkabıların temizlik, bakım ve hijyeni sağlanarak kullanıma hazır hale getirilecek.

Kayak odalarına kapasite kuralı

Kayak odalarında fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenecek, çakışmaları önlemek amacıyla kayak odası kullanım periyodları düzenlenecek.

Denetimler yapılacak

Kayak otelleri ve tesisleri il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri düzenli denetlenecek.

Kurallara uymayan otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ve Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulanacak.



Türk Ceza Kanunu’nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlemler de yapılacak.

