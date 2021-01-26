Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
25 askeri personel NATO görevi için Irak'a gitti
[Fotoğraf: MSB]
Irak ordusuna destek vermek ve NATO Irak Misyonu'nda görev yapmak üzere 25 askeri personel Irak'a gitti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri danışmanlarımız, NATO Irak Misyonu kapsamında dost ve kardeş Irak ordusuna destek vermek üzere Bağdat'a gitti. Biri Tuğgeneral olmak üzere toplam 25 personelimiz NATO Irak Misyonu'nda görev yapacak" denildi.
Askerî Danışmanlarımız, NATO Irak Misyonu (NM-I) kapsamında dost ve kardeş Irak Ordusuna destek vermek üzere Bağdat'a gitti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2021
Biri Tuğgeneral olmak üzere toplam 25 personelimiz NATO Irak Misyonu’nda görev yapacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/ljjg9EHExV
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı NATO Irak
Sıradaki Haber
Rüzgar enerjisinde günlük üretim rekoru
Yükleniyor lütfen bekleyiniz