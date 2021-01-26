Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri danışmanlarımız, NATO Irak Misyonu kapsamında dost ve kardeş Irak ordusuna destek vermek üzere Bağdat'a gitti. Biri Tuğgeneral olmak üzere toplam 25 personelimiz NATO Irak Misyonu'nda görev yapacak" denildi.