Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 12:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rüzgar enerjisinde günlük üretim rekoru
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 Ocak Pazar günü, günlük enerji üretiminin yüzde 21,4'ünün ilk defa rüzgardan elde edildiğini belirterek, "Günlük rüzgar enerjisi üretimimiz ilk defa yüzde 20’yi geçti." dedi.
Bakan Dönmez, Twitter'dan rüzgar enerjisi üretiminde günlük rekorun kırıldığını açıkladı:
"Rüzgar enerjisinde üretim rekoru... 24 Ocak Pazar günü, günlük enerji üretimimizin yüzde 21,4’ünü ilk defa rüzgardan elde ederek önemli bir rekor kırdık. Ayrıca, günlük rüzgar enerjisi üretimimiz ilk defa yüzde 20’yi geçti."
Rüzgar enerjisinde üretim rekoru...— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 26, 2021
24 Ocak Pazar günü, günlük enerji üretimimizin %21,4’ünü ilk defa rüzgardan elde ederek önemli bir rekor kırdık.
Ayrıca, günlük rüzgar enerjisi üretimimiz ilk defa %20’yi geçti. pic.twitter.com/sXosRFc2RH
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