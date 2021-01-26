Bakan Dönmez, Twitter'dan rüzgar enerjisi üretiminde günlük rekorun kırıldığını açıkladı:

"Rüzgar enerjisinde üretim rekoru... 24 Ocak Pazar günü, günlük enerji üretimimizin yüzde 21,4’ünü ilk defa rüzgardan elde ederek önemli bir rekor kırdık. Ayrıca, günlük rüzgar enerjisi üretimimiz ilk defa yüzde 20’yi geçti."