PKK/YPG'den Tel Abyad'da intihar saldırısı
Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad çarşı merkezinde 1 PKK/YPG'li terörist kendini patlattı. İntihar saldırısında terörist ve 3 Suriyeli sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.55 sıralarında Barış Pınarı Harekatı bölgesi Tel Abyad çarşı merkezinde elinde çanta bulunan bir PKK/YPG'li terörist kendini patlattı.
Eylemi gerçekleştiren terörist ve 3 sivil Suriye vatandaşı hayatını kaybetti, 2 sivil ise yaralandı.
Yerel kolluk birimleri ve adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Açıklamada ayrıca "Masum Suriyeli vatandaşları hedef alan hain saldırıyı gerçekleştiren PKK/YPG terör örgütünü lanetliyor, alçak saldırıda hayatını kaybeden sivil vatandaşlara Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralıya acil şifalar diliyoruz." denildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden de saldırıyla ilgili paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillere yönelik insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdi. Teröristler, Tel Abyad şehir merkezinde patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi." denildi.
Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillere yönelik insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2021
Teröristler, Tel Abyad şehir merkezinde patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi. pic.twitter.com/BExuoyBK2v