Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.55 sıralarında Barış Pınarı Harekatı bölgesi Tel Abyad çarşı merkezinde elinde çanta bulunan bir PKK/YPG'li terörist kendini patlattı.

Eylemi gerçekleştiren terörist ve 3 sivil Suriye vatandaşı hayatını kaybetti, 2 sivil ise yaralandı.

Yerel kolluk birimleri ve adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Açıklamada ayrıca "Masum Suriyeli vatandaşları hedef alan hain saldırıyı gerçekleştiren PKK/YPG terör örgütünü lanetliyor, alçak saldırıda hayatını kaybeden sivil vatandaşlara Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralıya acil şifalar diliyoruz." denildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden de saldırıyla ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillere yönelik insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdi. Teröristler, Tel Abyad şehir merkezinde patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi." denildi.