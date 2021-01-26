Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin gündeminde HDP'nin kapatılması vardı:

"HDP bir siyasi parti dışında ne varsa odur. HDP’yi savunmak Türkiye'nin egemenlik haklarını yok saymaktır. HDP demek PKK demektir, HDP demek ihanet demektir. Kundağa sarılı bebeklere ölüm demektir. 6-8 Ekim olayları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tahlil ve tetkik edildiğinde HDP'nin kapatılması hususunda somut delil ve belgeler bütünü ile görülecektir. Sırf bu iddianameye bakan bir hukukçu bile HDP’nin kapatılması ile ilgili akut bir ihtiyaç olan soruşturmayı açabilecektir. İşlenen faillerin ve sonuçlarının ağırlığı dikkate alındığında HDP'nin kapatılması adalete hakkaniyete ve milli iradeye aykırılık teşkil etmeyecektir."

"Saldırılarla ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorbalık"

Bahçeli, konuşmasında bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırılarla ülkücü hareket arasında bağ kurmanın da zorbalık olduğunu söyledi:

"Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır. Partimizi kavga ve karışıklık ile bir gösterme çabası hayasız bir tuzaktır. Biz bu tuzağa düşmeyiz bu oyuna gelmeyiz. Alçakça tezgahlanmış kara kampanyalara asla teslim olmayız. Taraf olmadığımız bir saldırının faili olarak gösterilmek ucuz bir provokasyon taktiğidir. Hiç kimse şiddet ihalesini üzerimize yıkmaya çalışmasın. Bunu aklından dahi geçirmesin. Millet nam ve hesabına tehdit olursa değil kavga ölümü bile göze alırız."