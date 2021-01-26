PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül’e ithafen İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan Eren operasyonları ile teröristlere peş peşe ağır darbeler vuruluyor.



Eren-1 Tendürek, Eren-2 Lice, Eren-3 Ağrı Dağı operasyonları devam ediyor.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1 620 personel, 93 operasyonel tim ile Eren-4 Karlıova-Varto operasyonu başlatıldı.

Eren-5 Bagok Operasyonları ise 2 bin 550 personel, 145 operasyonel tim ile eş zamanlı başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir” denildi.