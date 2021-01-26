İzmir’de FETÖ/PDY’ye bir darbe daha vuruldu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmalarda FETÖ üyelerinin yakalanmamak için örgüt yöneticilerinden gelen talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştirdiği belirlendi.

Hücre evlerine baskın



"Temiz" olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan kişilerin üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri hücre evleri tespit edildi. Bu evlerde barınan ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edilen örgüt üyelerine 35 adreste baskın düzenlendi.



Farklı illerde haklarında arama kararları bulunan 35 şüpheli hücre evlerinde yakalandı.

Firari müdür sahte kimlikle yakalandı



Şüpheliler arasında sahte kimlikle yakalanan bir kişinin yine FETÖ’den aranan firari Emniyet Müdürü Metin Tuncer olduğu belirlendi.

Hücre evlerinde birçok sahte kimlik, nakit para ve dijital materyal ele geçirildi.

