Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 00:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı
HDP'nin İstanbul Esenyurt'taki ilçe binasında ele geçirilen terör örgütü PKK ile ilişkili doküman ve dijital veriler incelemeye alındı.
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda, PKK terör örgütüne ait afişler ve posterler bulunması üzerine operasyon başlatılmıştı. Operasyonda binadaki bilgisayarlara, harddisklere el konulmuştu.
İlçe başkanlığından çıkan harddiskler incelendi. İnceleme sonuncu, HDP ilçe başkanlığındaki iki yönetici örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürüldü.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 25, 2021
HDP'nin İstanbul Esenyurt'taki ilçe binasında ele geçirilen, terör örgütü PKK ile ilişkili doküman ve dijital verilerin incelendiği soruşturma kapsamında HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı.https://t.co/hjBid6TWlz pic.twitter.com/vZHReZgVjX
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