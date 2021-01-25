Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 23:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansı'na katılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenecek BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansı’na katılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleştirilecek konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Sudan Başbakanı Abdalla Adam Hamdok, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın eş başkanlığında düzenlenecek.
Konferansta, BM’nin barış ve güvenlik alanındaki faaliyetleri çerçevesinde Barışı İnşa Fonu’na yönelik siyasi ve mali desteğin artırılması ele alınacak.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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