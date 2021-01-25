Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleştirilecek konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Sudan Başbakanı Abdalla Adam Hamdok, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın eş başkanlığında düzenlenecek.

Konferansta, BM’nin barış ve güvenlik alanındaki faaliyetleri çerçevesinde Barışı İnşa Fonu’na yönelik siyasi ve mali desteğin artırılması ele alınacak.

