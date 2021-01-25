Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyareti
[Fotoğraf: İHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da Şehit Fethi Sekin'in babası ile kanaat önderi Nazırlı’yı hastanede ziyaret etti.
Elazığ’da açılış ve programlara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada tedavileri süren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve İzmir’de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da eşlik ettiği Erdoğan, doktorlarından durumları hakkında bilgi alıp yakınlarıyla görüştü. Ziyaret sonrası hastaneden çıkan Erdoğan havalimanına geçerek beraberindeki heyetle kentten ayrıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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