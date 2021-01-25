Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, büyükelçileri kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Kai-Samba ve Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'i ayrı ayrı kabul etti.
TBMM Başkanı Şentop'un makamındaki kabuller basına kapalı gerçekleştirildi.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek’i kabul etti. pic.twitter.com/900zjAA0Dp— TBMM (@TBMMresmi) January 25, 2021
Etiketler: Mustafa Şentop
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