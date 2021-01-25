Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
THY, İsrail’e uçuşları 31 Ocak’a kadar durdurdu
Türk Hava Yolları, İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların 26 Ocak’tan 31 Ocak’a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
THY’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yolcuların bilet işlemlerini çağrı merkezlerinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği belirtildi.
İsrail'e uçuş yapacak yolcularımızın dikkatine: pic.twitter.com/r9J5X7fO65— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) January 25, 2021
Son Haberler
- 20:49
- 20:45
- 20:39
- 20:34
- 20:29
Sıradaki Haber
Son 24 saatte 5 bin 642 yeni vaka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz