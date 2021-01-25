Adalet Bakanlığındaki kabulde, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek ve İnsan Hakları Daire Başkanı Hacı Ali Açıkgül de hazır bulundu.

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) Heyeti, İnfaz Kanunu'nda değişiklikleri içeren 7242 sayılı yasanın, ceza ve infaz kurumları üzerinde olumlu yansımalarının olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

"Uygulama, Avrupa Konseyi ülkeleri için örnek olacak"

Pilot olarak uygulamaya başlanan görüntülü konuşma, sayım, doktora çıkma gibi taleplerin elektronik ortamda iletilerek personelle hükümlü temasını ortadan kaldıran uygulamayı da memnuniyetle karşıladıklarını belirten heyet, bu uygulamanın Avrupa Konseyi ülkeleri için örnek olabileceğini ifade etti.

Heyet, adalet hizmetlerinde hayata geçirilen reform çalışmalarının da olumlu bir atmosfer oluşturduğunu dile getirdi.