Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın hayırlı bir hizmeti ortaya koyma noktasındaki gayretlerine işaret ederek, "İpek Yolu'nun bizim tarihimizdeki yeri malum çok çok farklı. Adeta bu bizim doğuş yolumuzdur ve bu doğuş yolumuzun güzergahında Elaziz'de böyle bir eserin ortaya çıkarılması ve bundan sonra da bu yolculuğu devam ettirecek bir neslin burada ihyası, inşası bizim için büyük bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Merkezde her türlü etkinliğin olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezin yapımında emeği bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Usta'ya teşekkür etti.

Buradaki etkinliklerle birlikte İpek Yolu'nun çok farklı ses getireceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm Türkiye'den bu sesi duyacağız"

"İnşallah biz Ankara'dan değil, tüm Türkiye'den bu sesi duyacağız, buna kesinlikle inanıyorum. Bu konuyla ilgili olarak bütün milletvekili arkadaşlarım burada ellerinden gelen her türlü desteği vermelidir. Etkinliklerle burasının sesini tüm Türkiye'ye, hatta hatta Etnospor'la da dünyaya duyurmalıdır diye düşünüyorum. Bu vesileyle emeği geçen tüm kardeşlerimi, mimarından mühendisine, işçisine kadar tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu süreç içerisinde gerek şu andaki valimiz, bundan sonra gelecek valilerimiz, belediye başkanımız, belediye başkanlarımız, hepsinin de burada desteklerinin olması önem arz ediyor. Bu yolculuğumuz inanıyorum ki çok büyük hayırlara da vesile olacaktır."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserin hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ederek, beraberindekilerle açılışı gerçekleştirdi.

Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ Valisi Erkaya Yırık ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da katıldı.