CHP'de gündem yönetime itiraz mektupları yazan milletvekilleri idi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP’nin politikalarını eleştiren üç milletvekili ile görüşecek.

MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel Başkanımız milletvekillerimizle her istedikleri zaman görüşür. Dolayısıyla bunda olağan üstü bir durum yoktur." dedi.

Öztrak’a HDP Esenyurt İlçe Binası’nda ele geçirilen terör örgütü PKK'yla ilişkili doküman ve dijital veriler de soruldu.

Terör örgütü mensuplarının resimlerini ve terör örgütü simgelerini propaganda malzemesi olarak makul görmelerinin mümkün olmadığını söyleyen Öztrak, Türkiye'de herkesin terörle arasına mesafe koymasını beklediklerini, bundan kimsenin muaf olmadığını kaydetti.

"Uluslararası ilişkilerde her zaman müzakerelerden yana olduk"

Öztrak, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafı görüşmeleri desteklediklerini de söyleyen Öztrak, "Şunu açık bir şekilde ifade edeyim; uluslararası ilişkilerde biz her zaman öncelikle müzakerelerden yana olduk, öyle olmaya da devam edeceğiz." dedi.