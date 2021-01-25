Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yazıcıoğlu davasında ilk mahkumiyet kararı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Muhsin Yazıcıoğlu davasında ilk mahkumiyet kararı çıktı. Görevini kötüye kullanmak suçundan yargılanan dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür yardımcısı Dursun Özmen’e 2 yıl hapis cezası verildi.
Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada ilk mahkumiyet kararı çıktı.
Yanlış bilgi notu hazırlayarak düşen helikopterin arama çalışmalarını kasıtlı olarak sekteye uğrattığı gerekçesiyle Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görevini kötüye kullanmak suçundan yargılanan dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür yardımcısı Dursun Özmen, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Özmen'in cezasında indirim yapılmadı ve hükmün açıklanması geri bırakılmadı.
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