Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Soylu'ya hakaret eden şüphelinin 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medyada hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içeren ifadeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli E.E. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında şüpheli E.E. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.
İddianame, Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Şüpheli E. E. Twitter'daki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.
Etiketler: Süleyman Soylu
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