Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Gedik'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Gedik'in cenazesi Sakarya'da toprağa verildi

Piyade Er Selim Gedik'in cenazesi, memleketi Sakarya'da bugün toprağa verildi. Gedik'in naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulunun bahçesine götürüldü. Şehidin annesi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Gedik'in cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Karapürçek Mezarlığı'nda defnedildi.