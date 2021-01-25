Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit piyade er Selim Gedik'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Gedik'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Gedik'in cenazesi Sakarya'da toprağa verildi
Piyade Er Selim Gedik'in cenazesi, memleketi Sakarya'da bugün toprağa verildi. Gedik'in naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulunun bahçesine götürüldü. Şehidin annesi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şehidin ailesine başsağlığı diledi.
Gedik'in cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Karapürçek Mezarlığı'nda defnedildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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