Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan açıklama yaptı.

Geminin Türk sahipli veya Türk bayraklı olmadığına dikkat çeken Karsan, "Gemi Liberya bayraklıdır. Geminin işletmesi Londra ve Hamburg'da ofisi bulunan bir işletmedir. Gemide hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşı THY ile Türkiye'ye getirilip Azerbaycan'a gönderilecek. Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi ulaşmadı" dedi.

Karsan 1-2 gün içinde yeni personelin gemiye katılacağını ve gemiden kalan personelin Türkiye'ye dönüşünün sağlanacağını belirtti.

Librevil Büyükelçiliği: Nakil işlemlerini yapıyoruz

Librevil Büyükelçiliği de hayatını kaybeden Azerbaycan vatandaşı ikinci mühendisin cenaze işlemleri ile ilgili fotoğraf paylaşıp şu mesajı yayınladı:

"Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında hayatını kaybeden Azeri kardeşimizin cenazesinin nakil işlemlerini yapıyoruz. 3 Türk gemicinin sağlık durumu iyi."