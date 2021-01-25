Bütçe maratonunun ardından 28 günlük ara verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları, kaldığı yerden devam edecek. Kanun teklifleri için hazırlıklar tamamlandı.

Gündemin ilk sıralarında teknoloji geliştirme bölgelerinden, hayvan hakları yasasına kadar faklı teklifler yer alıyor. Mehmetçik'in Somali'deki görev süresini uzatan Aden Tezkeresi de Meclis'e geliyor.

Bir diğer önemli başlık ise Hayvan Hakları Yasası. Hayvanlara karşı işlenen suçlarda cezaların artırılmasını öngören teklifin, önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilip, kısa sürede yasalaşması bekleniyor.

Askeri mevzuatta değişiklik öngören 44 maddelik kanun teklifi, Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınacak. Teklifle uzman erbaşların özlük hakları iyileştirilecek, emeklilik yaş hadleri 55'e çıkarılacak. Milletvekillerinin zorunlu askerlik görevi, yasama dönemi sonuna ertelenecek.

Dijital Mecralar Komisyonu da sosyal medya gündemiyle toplanacak. Uluslararası Komisyonlar da Türkiye'nin tezlerini dünyaya anlatmak için faaliyetlerini sürdürecek.

Liderler grup kürsüsünde olacak

Meclis çalışmalarıyla birlikte partilerin grup toplantıları da yeniden başlıyor. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda kürsüde olacak.

MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantılarında partililere seslenecek.

Meral Akşener de Çarşamba günü İyi Parti grup kürsüsüne çıkacak.