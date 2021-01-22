Çalışmalar tamamlandı, "Hayvan Hakları Yasası" Meclis gündemine geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında hayvan sahiplenenlere yeni sorumluluklar getireceklerini söyleyerek düzenlemeyle ilgili bilgi verdi:

"AK Parti döneminde hayvan haklarına ilişkin bir kanun çıkarıldı. Bazı değişiklikler yapılacak. Belli bir noktaya geldi. Bazı sorumluluklar getiriyoruz. 'Bir hayvanı aldım, 15 gün sonra sıkıldım, bunu sokağa atayım', bunu yapamayacak. Eğer bir hayvanı alıyorsanız, sahipleniyorsanız, bunun sorumluluğunu yerine getireceksiniz. Çip sistemini yaygınlaştıracağız. Bir hayvanı kim alıyorsa, çipler vasıtasıyla ortaya çıkacak. Bazı alanları daha da daraltacağız. Uygulamalarımız biraz daha sertleşecek."

Çalışmaların olgunlaştıkça paylaşılacağını aktaran Muş, bu dönem içerisinde bu düzenlemeyi de çıkarmış olacaklarını söyledi.

Teklifte hayvanların kategorilere ayrılmasından, avlanmasına kadar bir çok detay yer alacak. Teklifin yasalaşması halinde "Hayvanları Koruma Kanunu"nun ismi "Hayvan Hakları Kanunu" olarak değişecek.