İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında daha önce "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 9 aydan, 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddiana hazırlanmış ve kabul edilmişti.

Kaftancıoğlu hakkında yine aynı olayla ilgili bu kez “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirmek" suçundan yeni bir idddianame hazırlandı. Kaftancıoğlu için 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Altun'un evinin fotoğrafları çekildi

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, 21 Nisan'da aynı partiye mensup 2 kişiyle Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ne giderek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evin fotoğrafını çektiği iddia edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ilk iddianamede Özçağdaş'ın bu şekilde kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedilmişti.

Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yazdığı yazılar üzerine Fahrettin Altun'un avukatı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek şikayetçi olmuştu.