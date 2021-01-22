Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii’ne geldi.

Cuma namazını kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cuma namazının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, daha sonra Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.