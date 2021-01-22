Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii’ne geldi.
Cuma namazını kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.
Cuma namazının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, daha sonra Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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