Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir.

Restoranlar ne zaman açılacak?

Bir diğer konu restoran işletmeciliği konusu. Kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da. Daha önce de bunlar söylerdi. Maalesef sıkı tutulmuyor ve şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Ama elimize gelen verilere bakarız. O verilere göre de gerekli bir esneme yapılabilir.

Ekonomide ve yargıda reform hazırlığı

Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmaları yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bununla ilgili açıklamaları yaparız.

"Erken seçim söz konusu değil"

Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür. Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir.

Sincar'da ortak operasyon

Operasyon açıklayarak yapılmaz, bir gece ansızın gelebiliriz.