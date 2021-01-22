Uzaktan eğitimle geçen birinci yarıyıl bugün sona eriyor. 18 milyon öğrenci üç haftalık tatile girdi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri karnelerini dijital ortamda alacak.

Lise öğrencileri ise ilk dönem karne almayacak.

Salgının seyrine göre ikinci yarıyılın 15 Şubat'ta yüz yüze başlatılması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katılımıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi katıldı.

Okullarda ilk dönem sona eriyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl dönemi kapanış programında konuşuyor. https://t.co/ySJFvBYg9A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 22, 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime başlanmasının hedeflendiğini belirtti:

"İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz. Tatiliniz bildiğiniz gibi 23 gün sürecek uzun bir kış tatili olacak"

Bakan Selçuk, öğrencilerin tatilde yararlanması için hazırlanan “Birlikte 23 Gün Etkinlikleri'ni" de tanıttı:

"Tatil etkinlikleri ile sizler her gün farklı etkinlikler yapabileceksiniz. Burada çok güzel etkinliklerimiz faaliyetlerimiz var. İlkokullara, ortaokullara ve liselere farklı şekilde planladık. Bu etkinliklere bakanlığımızın resmi sayfasından ulaşabilirsiniz."

Bakan Selçuk, velilere, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.