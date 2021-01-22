Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 09.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre deprem Ege Denizi'nde Datça'ya 110 km uzaklıkta meydana geldi.
Saat 09.57'de gerçekleşen depremin derinliği 15 km olarak açıklandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 22, 2021
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 36.84 km.Dodecanese (Yunanistan), 110.65 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 22.01.2021, 09:57:28 TSİ
Enlem : 35.8180 N
Boylam : 26.7510 E
Derinlik : 15.00 km
Detay : https://t.co/j19IfeFkDC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Ege Denizi
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