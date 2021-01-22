Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Maaş farkları bugün yatırılıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı farklarının bugün ödeneceğini açıkladı.
Yazılı açıklamaya yapan Bakan Selçuk, “Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz” dedi.
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